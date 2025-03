ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der mehr als 20-prozentige Kursrückgang im laufenden Jahr sei vor allem Ausdruck aktueller Bedenken um die Nachfrage nach dem Abnehmpräparat Wegovy des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Analyst Jo Walton in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zentrales Thema sei zudem die Studie des Konkurrenten Eli Lilly zum oral verabreichten GLP1-Abnehmmittel Orforglipron. Dabei komme es vor allem auf die Verträglichkeit im Vergleich zu Novos Semaglutid an./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.