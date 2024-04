Freitagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 17 714,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 17 746,00 Punkte, das Tagestief hingegen 17 513,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, stand der LUS-DAX bei 18 015,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, stand der LUS-DAX bei 16 628,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 901,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,80 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 1,69 Prozent auf 105,35 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 14,99 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 21,17 EUR), Henkel vz (+ 0,64 Prozent auf 72,36 EUR) und Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 136,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-3,19 Prozent auf 270,00 EUR), Siemens (-1,90 Prozent auf 172,18 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 30,36 EUR), Continental (-1,64 Prozent auf 62,46 EUR) und Covestro (-1,62 Prozent auf 49,14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 468 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at