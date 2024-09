Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Kursplus

Letztendlich legte der DAX im XETRA-Handel um 1,26 Prozent auf 19 480,84 Punkte zu. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,808 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 19 257,68 Punkte an der Kurstafel, nach 19 238,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 491,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 239,86 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,80 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der DAX 18 681,81 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wies der DAX einen Wert von 18 210,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 217,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 16,17 Prozent. Bei 19 491,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 6,94 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 6,72 Prozent auf 32,70 EUR), BASF (+ 6,59 Prozent auf 48,28 EUR), Siemens Healthineers (+ 5,11 Prozent auf 53,92 EUR) und Porsche (+ 4,47 Prozent auf 74,72 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-1,64 Prozent auf 98,90 EUR), Siemens Energy (-1,35 Prozent auf 32,90 EUR), MTU Aero Engines (-1,23 Prozent auf 281,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,42 Prozent auf 26,24 EUR) und Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 482,30 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 8 604 437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,400 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent an der Spitze im Index.

