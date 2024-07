Freitagshandel in Frankfurt: DAX schwächer

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 18 220,93 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,778 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 18 340,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 354,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 181,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 341,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,75 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 19.06.2024, einen Wert von 18 067,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, stand der DAX noch bei 17 737,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, erreichte der DAX einen Stand von 16 108,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 0,96 Prozent auf 132,16 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,69 Prozent auf 247,60 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 171,42 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,35 Prozent auf 101,80 EUR) und EON SE (+ 0,08 Prozent auf 12,46 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-15,65 Prozent auf 208,10 EUR), Bayer (-2,67 Prozent auf 26,25 EUR), Merck (-2,65 Prozent auf 148,50 EUR), Continental (-2,60 Prozent auf 57,64 EUR) und Porsche (-2,37 Prozent auf 71,70 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 434 743 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,906 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, die höchste im Index.

