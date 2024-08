Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge

Anleger in Frankfurt treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,41 Prozent auf 17 808,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17 991,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 782,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 176,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der LUS-DAX noch bei 17 936,50 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.08.2023, den Stand von 15 984,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2,33 Prozent auf 42,39 EUR), Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 65,46 EUR), Beiersdorf (+ 0,15 Prozent auf 132,10 EUR), Henkel vz (+ 0,08 Prozent auf 78,34 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,06 Prozent auf 133,96 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-5,51 Prozent auf 24,69 EUR), RWE (-5,02 Prozent auf 32,53 EUR), Daimler Truck (-4,19 Prozent auf 33,15 EUR), Commerzbank (-3,40 Prozent auf 13,79 EUR) und Infineon (-3,15 Prozent auf 30,12 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 929 179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,491 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

