Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Kursplus

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 26 208,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 248,660 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 26 089,46 Punkte an der Kurstafel, nach 26 075,58 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 878,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 244,63 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 943,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bewegte sich der MDAX bei 23 796,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 790,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,35 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit KION GROUP (+ 4,97 Prozent auf 43,28 EUR), GEA (+ 3,35 Prozent auf 37,29 EUR), LANXESS (+ 3,32 Prozent auf 26,80 EUR), K+S (+ 3,22 Prozent auf 13,45 EUR) und Bechtle (+ 2,98 Prozent auf 50,06 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-3,97 Prozent auf 26,10 EUR), Nemetschek SE (-3,21 Prozent auf 83,74 EUR), TeamViewer (-2,34 Prozent auf 13,38 EUR), TAG Immobilien (-2,28 Prozent auf 12,42 EUR) und AIXTRON SE (-2,10 Prozent auf 35,44 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 265 352 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,134 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at