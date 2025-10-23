TeamViewer Aktie

6,46EUR -0,19EUR -2,86%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

23.10.2025 12:01:03

TeamViewer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftszahlen. Die Aktien des Softwareanbieters seien allerdings zu günstig, um nicht positiv zu denken. Der Wiederaufbau des Anlegervertrauens werde aber eine Herausforderung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6,49 € 		Abst. Kursziel*:
61,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,66%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

