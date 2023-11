Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach

In Frankfurt standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 3 136,74 Punkten ab. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 469,027 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,116 Prozent auf 3 134,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 138,62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 138,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 121,19 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,834 Prozent. Vor einem Monat, am 24.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 873,53 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 3 087,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 127,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Bei 3 350,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 2 788,38 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 3,09 Prozent auf 16,86 EUR), United Internet (+ 2,05 Prozent auf 20,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,45 Prozent auf 26,54 EUR), PNE (+ 0,84 Prozent auf 12,00 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,70 Prozent auf 37,34 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-3,08 Prozent auf 81,95 EUR), Nemetschek SE (-1,70 Prozent auf 79,90 EUR), Energiekontor (-1,31 Prozent auf 67,70 EUR), ATOSS Software (-1,14 Prozent auf 216,50 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 141,08 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 674 391 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 165,115 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX hat die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at