Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags leichter

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:01 Uhr um 2,08 Prozent leichter bei 39 508,10 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 14,059 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,41 Prozent auf 40 916,96 Punkte an der Kurstafel, nach 40 347,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 39 358,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 075,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2,85 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, stand der Dow Jones noch bei 39 331,85 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 02.05.2024, den Stand von 38 225,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 35 282,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,75 Prozent zu. 41 376,00 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 1,98 Prozent auf 222,68 USD), Merck (+ 1,16 Prozent auf 115,14 USD), McDonalds (+ 0,82 Prozent auf 270,95 USD), UnitedHealth (+ 0,66 Prozent auf 576,54 USD) und Travelers (+ 0,33 Prozent auf 212,76 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Intel (-25,65 Prozent auf 21,60 USD), Amazon (-8,96 Prozent auf 167,57 USD), American Express (-5,63 Prozent auf 234,68 USD), Boeing (-5,15 Prozent auf 169,12 USD) und JPMorgan Chase (-4,41 Prozent auf 198,79 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34 847 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

