Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,59 Prozent fester bei 18 481,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,503 Prozent höher bei 18 466,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 373,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 509,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 452,58 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,299 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 573,30 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2024, den Wert von 17 871,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 314,30 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 25,16 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 14,41 Prozent auf 4,05 USD), Nissan Motor (+ 12,45 Prozent auf 2,89 USD), Netflix (+ 9,78 Prozent auf 754,88 USD), Intuitive Surgical (+ 8,65 Prozent auf 514,71 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,41 Prozent auf 6,52 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Cumulus Media A (-2,99 Prozent auf 1,30 USD), Fifth Third Bancorp (-2,96 Prozent auf 44,03 USD), WD-40 (-2,94 Prozent auf 256,99 USD), Independent Bank (-2,70 Prozent auf 63,33 USD) und Amtech Systems (-2,58 Prozent auf 5,66 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 767 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,249 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2024 präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

