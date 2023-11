Freitagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Verluste

Der CAC 40 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 7 273,99 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,273 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 7 275,00 Punkte an der Kurstafel, nach 7 277,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 271,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 276,74 Zähler.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,436 Prozent. Vor einem Monat, am 24.10.2023, stand der CAC 40 noch bei 6 893,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 214,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 707,32 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 10,30 Prozent. Bei 7 581,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 518,21 Zähler.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Crédit Agricole-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 355,730 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

