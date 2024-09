Freundlicher Handel: Am Mittag Gewinne im TecDAX

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,57 Prozent auf 3 416,17 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 542,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,087 Prozent höher bei 3 366,36 Punkten in den Handel, nach 3 363,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 416,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 366,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 4,12 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 348,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, stand der TecDAX bei 3 330,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, stand der TecDAX bei 2 964,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,75 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 7,81 Prozent auf 71,05 EUR), Nagarro SE (+ 5,46 Prozent auf 84,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 4,41 Prozent auf 53,56 EUR), Infineon (+ 4,02 Prozent auf 31,87 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,44 Prozent auf 6,31 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-1,92 Prozent auf 66,30 EUR), United Internet (-1,05 Prozent auf 18,93 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 202,95 EUR), AIXTRON SE (-0,71 Prozent auf 16,00 EUR) und Eckert Ziegler (-0,54 Prozent auf 44,54 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 464 318 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,28 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at