Freundlicher Handel: ATX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Der ATX gewinnt am vierten Tag der Woche an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,61 Prozent stärker bei 3 609,97 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,293 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 3 553,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 552,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 553,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 611,98 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,804 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 568,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, stand der ATX bei 3 661,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 164,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 3,38 Prozent auf 20,78 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 18,04 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,91 Prozent auf 26,55 EUR), BAWAG (+ 2,42 Prozent auf 69,75 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,07 Prozent auf 47,77 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen EVN (-0,32 Prozent auf 31,50 EUR), Verbund (+ 0,53 Prozent auf 75,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,64 EUR), CA Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 28,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,78 Prozent auf 90,50 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 629 185 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,404 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at