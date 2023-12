Freundlicher Handel: ATX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent fester bei 3 284,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,122 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,020 Prozent auf 3 279,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 279,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 286,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 278,10 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,943 Prozent. Der ATX wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, einen Stand von 3 060,24 Punkten auf. Der ATX verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, den Wert von 3 168,56 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, lag der ATX-Kurs bei 3 231,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,94 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,24 Prozent auf 114,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,79 Prozent auf 25,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 25,70 EUR) und EVN (+ 0,56 Prozent auf 27,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-2,01 Prozent auf 15,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,93 Prozent auf 40,70 EUR), Lenzing (-0,28 Prozent auf 35,00 EUR), Telekom Austria (-0,28 Prozent auf 7,17 EUR) und UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,61 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 63 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,496 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at