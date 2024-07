Freundlicher Handel: ATX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Der ATX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent höher bei 3 663,52 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 118,202 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,005 Prozent auf 3 660,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 660,10 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 660,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 672,46 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, stand der ATX noch bei 3 700,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, stand der ATX noch bei 3 551,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, lag der ATX bei 3 178,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,37 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell voestalpine (+ 0,95 Prozent auf 25,46 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 33,60 EUR), BAWAG (+ 0,81 Prozent auf 62,35 EUR), EVN (+ 0,67 Prozent auf 29,95 EUR) und Telekom Austria (+ 0,56 Prozent auf 8,92 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Andritz (-1,63 Prozent auf 57,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,53 Prozent auf 37,70 EUR), DO (-0,48 Prozent auf 165,20 EUR), CA Immobilien (-0,32 Prozent auf 31,20 EUR) und Verbund (-0,20 Prozent auf 75,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,317 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,37 Prozent.

Redaktion finanzen.at