Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Fokus
|
22.05.2026 12:27:09
Freundlicher Handel: CAC 40 mittags fester
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 8 127,25 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,380 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,655 Prozent höher bei 8 138,97 Punkten in den Handel, nach 8 086,00 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 140,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 095,71 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 156,43 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 515,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 864,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,829 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 259 156 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,301 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
15:59
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags fester (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.05.26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
21.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
21.05.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
21.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|13:15
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|11:10
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|11:10
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Stellantis Buy
|UBS AG
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|13:15
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|168,96
|0,56%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|471,20
|-1,03%
|Michelin SA
|31,53
|0,25%
|Renault S.A.
|27,71
|-1,00%
|Stellantis
|6,62
|2,56%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 115,37
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.