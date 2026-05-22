Freundlicher Handel: CAC 40 mittags fester

Aktuell wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 8 127,25 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,380 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,655 Prozent höher bei 8 138,97 Punkten in den Handel, nach 8 086,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 140,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 095,71 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 156,43 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 515,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, notierte der CAC 40 bei 7 864,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,829 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 259 156 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,301 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at