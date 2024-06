Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart stärker

Der CAC 40 bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 7 535,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,369 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,182 Prozent fester bei 7 544,40 Punkten, nach 7 530,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 544,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 521,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 1,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der CAC 40 mit 8 057,80 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 205,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 286,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,056 Prozent aufwärts. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im CAC 40

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit AXA (+ 1,22 Prozent auf 30,68 EUR), STMicroelectronics (+ 0,21 Prozent auf 36,40 EUR), Stellantis (-0,14 Prozent auf 18,50 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,22 Prozent auf 713,30 EUR) und LOréal (-2,04 Prozent auf 413,38 EUR). Flop-Aktien im CAC 40 sind hingegen LOréal (-2,04 Prozent auf 413,38 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,22 Prozent auf 713,30 EUR), Stellantis (-0,14 Prozent auf 18,50 EUR), STMicroelectronics (+ 0,21 Prozent auf 36,40 EUR) und AXA (+ 1,22 Prozent auf 30,68 EUR).

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 361,760 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

