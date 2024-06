Freundlicher Handel: DAX freundlich

Um 15:42 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 18 231,53 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,751 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 18 154,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 155,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 141,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 236,18 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,363 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, wies der DAX einen Wert von 18 774,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, wies der DAX 18 477,09 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, wurde der DAX mit 15 846,86 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 3,44 Prozent auf 228,50 EUR), Siemens (+ 2,66 Prozent auf 173,72 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,01 Prozent auf 96,48 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,34 Prozent auf 26,43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 14,81 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil RWE (-2,35 Prozent auf 32,44 EUR), Sartorius vz (-2,34 Prozent auf 217,30 EUR), Zalando (-1,61 Prozent auf 21,45 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 12,34 EUR) und Beiersdorf (-1,23 Prozent auf 140,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 242 613 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212,108 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

