Freundlicher Handel: DAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,29 Prozent stärker bei 18 427,29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,748 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 375,96 Zählern und damit 0,008 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 374,53 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 375,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 468,16 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,05 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 18 405,64 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Wert von 18 403,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der DAX auf 16 039,17 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,89 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 7,94 Prozent auf 58,18 EUR), Sartorius vz (+ 2,81 Prozent auf 227,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,10 Prozent auf 515,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 254,70 EUR) und Zalando (+ 1,12 Prozent auf 23,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-0,57 Prozent auf 26,08 EUR), BMW (-0,57 Prozent auf 87,94 EUR), adidas (-0,41 Prozent auf 217,20 EUR), EON SE (-0,37 Prozent auf 12,21 EUR) und Henkel vz (-0,27 Prozent auf 81,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 491 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,170 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,53 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

