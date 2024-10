Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent höher bei 19 564,18 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,843 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,376 Prozent auf 19 581,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 508,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 633,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 517,74 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 699,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der DAX auf 18 590,89 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 186,66 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16,67 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 633,91 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,90 Prozent auf 306,70 EUR), EON SE (+ 2,36 Prozent auf 13,25 EUR), adidas (+ 1,56 Prozent auf 240,50 EUR), Daimler Truck (+ 1,40 Prozent auf 36,21 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,38 Prozent auf 27,86 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil BASF (-2,33 Prozent auf 45,47 EUR), Deutsche Bank (-2,30 Prozent auf 15,96 EUR), Siemens Energy (-2,02 Prozent auf 35,39 EUR), Continental (-1,84 Prozent auf 58,66 EUR) und BMW (-1,57 Prozent auf 75,04 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 567 463 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,332 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at