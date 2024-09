Freundlicher Handel: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitag an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,33 Prozent höher bei 18 580,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,752 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,150 Prozent höher bei 18 546,22 Punkten in den Handel, nach 18 518,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 542,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 580,16 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.08.2024, den Stand von 17 812,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wurde der DAX mit 18 265,68 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.09.2023, den Stand von 15 654,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,80 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 3,71 Prozent auf 34,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 91,42 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,42 Prozent auf 39,36 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 72,26 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 56,29 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 517,80 EUR), Henkel vz (-0,70 Prozent auf 79,56 EUR), Commerzbank (-0,43 Prozent auf 14,94 EUR), Siemens (-0,43 Prozent auf 163,60 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 130,16 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 537 499 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,791 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at