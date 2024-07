Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch kletterte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,24 Prozent auf 40 842,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,991 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,297 Prozent auf 40 622,13 Punkte an der Kurstafel, nach 40 743,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 41 198,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 40 655,89 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,435 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 39 118,86 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 37 815,92 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 35 559,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,29 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,90 Prozent auf 186,98 USD), Intel (+ 2,02 Prozent auf 30,74 USD), Boeing (+ 2,00 Prozent auf 190,60 USD), Apple (+ 1,50 Prozent auf 222,08 USD) und Dow (+ 1,45 Prozent auf 54,47 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-2,16 Prozent auf 157,85 USD), Merck (-1,84 Prozent auf 113,13 USD), Travelers (-1,81 Prozent auf 216,44 USD), Coca-Cola (-1,39 Prozent auf 66,74 USD) und JPMorgan Chase (-1,11 Prozent auf 212,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 345 344 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,092 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

