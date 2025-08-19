Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Letztendlich schloss der Dow Jones am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 44 922,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,431 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 44 963,17 Punkte an der Kurstafel, nach 44 911,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44 816,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 45 207,39 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 44 342,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42 792,07 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, stand der Dow Jones bei 40 896,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Bei 45 207,39 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2,90 Prozent auf 349,25 EUR), Sherwin-Williams (+ 2,53 Prozent auf 367,93 USD), Procter Gamble (+ 1,72 Prozent auf 158,40 USD), Travelers (+ 1,49 Prozent auf 268,87 USD) und Coca-Cola (+ 1,45 Prozent auf 70,13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,50 Prozent auf 175,64 USD), Boeing (-3,19 Prozent auf 225,00 USD), Chevron (-2,14 Prozent auf 152,00 USD), Amazon (-1,50 Prozent auf 228,01 USD) und Microsoft (-1,42 Prozent auf 509,77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 40 573 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,771 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

