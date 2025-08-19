Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Index im Fokus
|
19.08.2025 22:35:38
Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone
Letztendlich schloss der Dow Jones am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 44 922,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,431 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 44 963,17 Punkte an der Kurstafel, nach 44 911,82 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44 816,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 45 207,39 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 44 342,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42 792,07 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, stand der Dow Jones bei 40 896,53 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Bei 45 207,39 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.
Dow Jones-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2,90 Prozent auf 349,25 EUR), Sherwin-Williams (+ 2,53 Prozent auf 367,93 USD), Procter Gamble (+ 1,72 Prozent auf 158,40 USD), Travelers (+ 1,49 Prozent auf 268,87 USD) und Coca-Cola (+ 1,45 Prozent auf 70,13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,50 Prozent auf 175,64 USD), Boeing (-3,19 Prozent auf 225,00 USD), Chevron (-2,14 Prozent auf 152,00 USD), Amazon (-1,50 Prozent auf 228,01 USD) und Microsoft (-1,42 Prozent auf 509,77 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 40 573 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,771 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Die Merck-Aktie präsentiert mit 9,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
22:35
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20:05
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18:03
|NYSE-Handel Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
16:04
|Freundlicher Handel: Dow Jones startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15:00
|Bill Gates funds $1mn AI Alzheimer’s prize (Financial Times)
|
18.08.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.08.25
|Börse New York: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|195,44
|-1,33%
|Boeing Co.
|193,12
|-2,32%
|Chevron Corp.
|130,70
|-1,73%
|Coca-Cola Co.
|60,12
|1,49%
|Home Depot Inc., The
|337,60
|-0,22%
|Merck Co.
|72,90
|0,97%
|Microsoft Corp.
|437,20
|-1,20%
|NVIDIA Corp.
|150,86
|-3,39%
|Procter & Gamble Co.
|135,58
|1,54%
|Sherwin-Williams Co.
|305,70
|-0,47%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|230,00
|1,10%
|Verizon Inc.
|38,57
|1,37%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|44 922,27
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.