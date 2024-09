Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert im Plus

Am Donnerstag erhöht sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,85 Prozent auf 8 324,08 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,577 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 253,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 253,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 253,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 370,47 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,616 Prozent zu. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 8 356,94 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, bei 8 205,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wies der FTSE 100 7 660,20 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,80 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 5,36 Prozent auf 5,23 GBP), RS Group (+ 4,27 Prozent auf 8,05 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,09) Prozent auf 1,56 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,09 Prozent auf 75,15 GBP) und Antofagasta (+ 3,97 Prozent auf 18,48 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil National Grid (-3,58 Prozent auf 10,13 GBP), SSE (-3,13 Prozent auf 19,34 GBP), Vodafone Group (-3,07 Prozent auf 0,76 GBP), Severn Trent (-2,50 Prozent auf 26,15 GBP) und BT Group (-1,76 Prozent auf 1,46 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 25 545 375 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,748 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at