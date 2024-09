Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,51 Prozent nach oben auf 4 762,07 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,151 Prozent auf 4 745,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 738,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 745,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 770,96 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.08.2024, einen Wert von 4 675,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 051,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 4 237,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 5,52 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 1,07 Prozent auf 29,29 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 192,64 EUR), BASF (+ 0,93 Prozent auf 43,82 EUR), Siemens (+ 0,84 Prozent auf 162,50 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,83 Prozent auf 207,70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-2,95 Prozent auf 214,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,28 Prozent auf 3,65 EUR), UniCredit (-1,95 Prozent auf 36,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,17 Prozent auf 476,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,09 Prozent auf 58,40 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 165 102 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,721 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 9,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

