Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent aufwärts auf 4 472,00 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,825 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,273 Prozent auf 4 465,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 453,05 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 476,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 465,20 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,267 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 535,40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 090,33 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 094,28 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,904 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 568,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 1,42 Prozent auf 44,28 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,98 Prozent auf 2,78 EUR), Allianz (+ 0,77 Prozent auf 247,25 EUR), Ferrari (+ 0,67 Prozent auf 319,91 EUR) und UniCredit (+ 0,66 Prozent auf 26,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-0,05 Prozent auf 188,40 EUR), Bayer (+ 0,00 Prozent auf 32,52 EUR), Eni (+ 0,02 Prozent auf 14,60 EUR), BMW (+ 0,14 Prozent auf 93,19 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 22,94 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 406 304 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 323,318 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at