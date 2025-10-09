Ferrari Aktie
|352,10EUR
|-59,10EUR
|-14,37%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
420,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
354,10 €
|
Abst. Kursziel*:
18,61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
352,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,28%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten
|
21:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
|
13:04
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
|
12:29
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen (dpa-AFX)
|
12:20
|Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück (Dow Jones)
|
10:30
|Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints (Financial Times)
|
22.09.25
|Ferrari-Aktie mit Verlusten: Spannungen nach Missachtung der Teamorder durch Hamilton (dpa-AFX)
|
16.09.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
|20:29
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|13:42
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|20:29
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|13:42
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|13:42
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|20:29
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|351,90
|-14,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:05
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:31
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:30
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:29
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:37
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:54
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:54
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:53
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|13:55
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:53
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:42
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:04
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:46
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:43
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:42
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:07
|freenet Buy
|Warburg Research
|12:04
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|12:00
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|11:23
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:22
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11:11
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11:05
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.