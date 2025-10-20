Ferrari Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari nach den zum Kapitalmarkttag gemachten Management-Aussagen von 484 auf 399 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Sportwagenbauers für 2030 seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Umstritten sei aktuell, ob die Ziele angepasst worden seien, um die Erwartungen weiterhin zu übertreffen, oder ob damit eine strukturelle Abschwächung signalisiert werde. Im letzteren Fall wären weitere negative Überarbeitungen der Ferrari-Bewertung gerechtfertigt. Er bleibe aber optimistisch und tendiere zu ersterer Vermutung./rob/ck/nas
