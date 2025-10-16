Ferrari Aktie

335,20EUR 2,10EUR 0,63%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

16.10.2025 18:07:05

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das neue Ergebnisziel des Sportwagenbauers für 2030 sei konservativ, signalisiere jedoch eine Verlangsamung des Wachstums, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wiederum sei angesichts des derzeit hohen Basisniveaus zu erwarten gewesen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
341,40 € 		Abst. Kursziel*:
34,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
335,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,23%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

