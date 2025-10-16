NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das neue Ergebnisziel des Sportwagenbauers für 2030 sei konservativ, signalisiere jedoch eine Verlangsamung des Wachstums, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wiederum sei angesichts des derzeit hohen Basisniveaus zu erwarten gewesen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT





