Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Plus von 1,27 Prozent auf 4 455,86 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,287 Prozent höher bei 4 412,82 Punkten, nach 4 400,19 Punkten am Vortag.

Bei 4 456,67 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 412,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 4 372,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 235,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 4 032,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 8,89 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 7,59 Prozent auf 26,79 CHF), UniCredit (+ 3,57 Prozent auf 36,08 EUR), Glencore (+ 2,85 Prozent auf 4,68 GBP), Rio Tinto (+ 2,27 Prozent auf 55,91 GBP) und National Grid (+ 2,00 Prozent auf 10,96 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-1,31 Prozent auf 5,04 GBP), Deutsche Telekom (-0,09 Prozent auf 21,72 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 180,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,44 Prozent auf 38,59 EUR) und AstraZeneca (+ 0,56 Prozent auf 121,18 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 26 804 490 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,271 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at