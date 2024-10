Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Am Donnerstag stieg der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,39 Prozent auf 19 453,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,841 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,207 Prozent auf 19 417,73 Punkte an der Kurstafel, nach 19 377,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 19 417,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 555,45 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,794 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 996,63 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Wert von 18 387,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der DAX auf 14 879,94 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 16,01 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 674,68 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Porsche (+ 3,07 Prozent auf 69,16 EUR), Beiersdorf (+ 2,79 Prozent auf 130,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,30 Prozent auf 503,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,13 Prozent auf 92,90 EUR) und Siemens Energy (+ 2,10 Prozent auf 37,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Symrise (-2,99 Prozent auf 112,10 EUR), Deutsche Bank (-2,40 Prozent auf 15,79 EUR), Merck (-2,02 Prozent auf 155,50 EUR), Sartorius vz (-1,73 Prozent auf 249,60 EUR) und Siemens (-0,96 Prozent auf 179,46 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 8 052 949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,492 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at