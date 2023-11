Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Dienstag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,53 Prozent auf 15 602,50 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 333,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 636,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 15 110,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2023, einen Stand von 15 928,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 14 279,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 11,00 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 10,58 Prozent auf 23,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 8,25 Prozent auf 25,18 EUR), Sartorius vz (+ 8,03 Prozent auf 266,50 EUR), Continental (+ 6,40 Prozent auf 68,12 EUR) und adidas (+ 5,26 Prozent auf 179,02 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1,35 Prozent auf 278,70 EUR), Commerzbank (-1,23 Prozent auf 10,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,44 Prozent auf 21,55 EUR), Hannover Rück (-0,34 Prozent auf 204,90 EUR) und MTU Aero Engines (-0,27 Prozent auf 183,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 17 805 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 157,746 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,57 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at