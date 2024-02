Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

So performte der LUS-DAX zum Handelsschluss.

Am Freitag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 17 123,50 Punkten ab.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 17 199,00 Punkte, das Tagestief hingegen 17 060,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 539,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 15 839,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 15 499,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,27 Prozent aufwärts. Bei 17 199,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 3,19 Prozent auf 85,32 EUR), Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 388,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,21 Prozent auf 227,00 EUR), Bayer (+ 1,98 Prozent auf 28,61 EUR) und Sartorius vz (+ 1,84 Prozent auf 337,70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Commerzbank (-2,17 Prozent auf 10,82 EUR), Covestro (-1,25 Prozent auf 48,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 408,70 EUR), Zalando (-1,00 Prozent auf 19,82 EUR) und RWE (-0,87 Prozent auf 31,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 13 032 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 192,860 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at