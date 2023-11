Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX in Grün

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,72 Prozent auf 26 134,95 Punkte aufwärts. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 244,258 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,037 Prozent auf 25 957,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 948,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 163,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 957,73 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 0,640 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 24 065,65 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Stand von 27 239,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wurde der MDAX mit 25 619,36 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 2,59 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 6,92 Prozent auf 7,08 EUR), SMA Solar (+ 3,91 Prozent auf 57,20 EUR), LEG Immobilien (+ 2,88) Prozent auf 70,82 EUR), HUGO BOSS (+ 2,84 Prozent auf 61,46 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,16 Prozent auf 5,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HOCHTIEF (-2,39 Prozent auf 102,10 EUR), Bechtle (-1,74 Prozent auf 45,83 EUR), HelloFresh (-0,97 Prozent auf 14,75 EUR), Evonik (-0,94 Prozent auf 17,37 EUR) und Nordex (-0,89 Prozent auf 10,06 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 333 744 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 16,682 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at