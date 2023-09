Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Mittwoch geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 25 685,50 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 235,989 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,120 Prozent auf 25 645,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 676,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 692,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 619,66 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 999,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der MDAX 26 894,23 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, erreichte der MDAX einen Wert von 22 342,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,824 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 25 253,77 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 1,97 Prozent auf 35,14 EUR), Bechtle (+ 1,64 Prozent auf 43,93 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,54 Prozent auf 35,62 EUR), Nemetschek SE (+ 1,30 Prozent auf 56,24 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,02 Prozent auf 81,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TAG Immobilien (-3,27 Prozent auf 9,59 EUR), Telefonica Deutschland (-1,20 Prozent auf 1,68 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,99 Prozent auf 41,16 EUR), HOCHTIEF (-0,73 Prozent auf 94,70 EUR) und HENSOLDT (-0,73 Prozent auf 27,12 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 236 596 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 14,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. TAG Immobilien lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,48 Prozent.

