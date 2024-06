Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Um 09:13 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,05 Prozent auf 26 755,33 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 241,048 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 26 743,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 741,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 791,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 740,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 26 743,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 036,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 27 154,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,309 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Befesa (+ 1,19 Prozent auf 32,44 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,06 Prozent auf 45,86 EUR), GEA (+ 1,06 Prozent auf 38,26 EUR), Stabilus SE (+ 1,05 Prozent auf 57,90 EUR) und Talanx (+ 1,01 Prozent auf 75,30 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SMA Solar (-1,44 Prozent auf 45,30 EUR), Fraport (-1,32 Prozent auf 52,15 EUR), TeamViewer (-1,22 Prozent auf 11,33 EUR), thyssenkrupp (-1,22 Prozent auf 4,22 EUR) und HUGO BOSS (-1,19 Prozent auf 46,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 396 151 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,93 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

