Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Für den SDAX ging es am Donnerstagabend aufwärts.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,25 Prozent höher bei 13 824,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,707 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,102 Prozent höher bei 13 803,86 Punkten in den Handel, nach 13 789,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 925,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 794,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 714,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 163,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, lag der SDAX bei 12 331,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,023 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit JOST Werke (+ 4,23 Prozent auf 44,40 EUR), SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 15,42 EUR), AUTO1 (+ 3,07 Prozent auf 9,90 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,95 Prozent auf 9,17 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,93 Prozent auf 6,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen AlzChem Group (-4,83 Prozent auf 55,20 EUR), adesso SE (-3,05 Prozent auf 73,00 EUR), ATOSS Software (-2,60 Prozent auf 127,40 EUR), Nagarro SE (-2,00 Prozent auf 93,20 EUR) und flatexDEGIRO (-1,94 Prozent auf 13,87 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 918 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,447 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at