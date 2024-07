Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 14 515,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 101,893 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,139 Prozent fester bei 14 526,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 506,73 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 511,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 533,18 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,08 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 538,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 032,37 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, den Wert von 13 631,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,02 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Douglas (+ 5,25 Prozent auf 18,85 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,56 Prozent auf 46,80 EUR), METRO (St) (+ 1,54 Prozent auf 4,28 EUR), ATOSS Software (+ 1,34 Prozent auf 121,40 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,13 Prozent auf 1,25 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil STRATEC SE (-3,76 Prozent auf 40,90 EUR), SFC Energy (-2,93 Prozent auf 19,90 EUR), SCHOTT Pharma (-1,76 Prozent auf 33,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0,98 Prozent auf 25,30 EUR) und flatexDEGIRO (-0,66 Prozent auf 12,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Ceconomy St-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 993 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,367 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

