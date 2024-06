Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag im Aufwind

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,17 Prozent höher bei 39 192,72 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,165 Prozent schwächer bei 39 063,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 39 127,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 049,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 250,69 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,021 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 069,59 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 39 760,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 926,74 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,92 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,78 Prozent auf 254,78 USD), 3M (+ 2,26 Prozent auf 103,74 USD), Boeing (+ 1,39 Prozent auf 180,98 USD), JPMorgan Chase (+ 1,14 Prozent auf 199,69 USD) und Cisco (+ 0,90 Prozent auf 47,28 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Goldman Sachs (-1,95 Prozent auf 446,99 USD), Merck (-1,89 Prozent auf 129,02 USD), Visa (-1,26 Prozent auf 270,14 USD), American Express (-0,81 Prozent auf 228,81 USD) und Verizon (-0,76 Prozent auf 40,71 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 791 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,134 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,94 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at