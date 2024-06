Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu

Um 20:00 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 38 832,87 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,543 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,160 Prozent stärker bei 38 861,24 Punkten, nach 38 798,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 38 861,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 665,45 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 10.05.2024, einen Wert von 39 512,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 722,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 876,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,96 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 1,42 Prozent auf 66,82 USD), Home Depot (+ 1,28 Prozent auf 331,22 USD), Amazon (+ 1,13 Prozent auf 186,39 USD), Chevron (+ 1,11 Prozent auf 157,81 USD) und Walt Disney (+ 0,89 Prozent auf 102,44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Visa (-1,45 Prozent auf 274,64 USD), Apple (-1,26 Prozent auf 194,40 USD), Verizon (-0,92 Prozent auf 40,57 USD), McDonalds (-0,63 Prozent auf 254,60 USD) und Amgen (-0,54 Prozent auf 303,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 9 601 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,930 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,93 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at