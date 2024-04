Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,69 Prozent auf 38 503,69 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 12,908 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,322 Prozent auf 38 116,89 Punkte an der Kurstafel, nach 38 239,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 297,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 561,50 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Wert von 39 475,90 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 37 905,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der Dow Jones auf 33 808,96 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,09 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 2,85 Prozent auf 39,70 USD), American Express (+ 2,56 Prozent auf 238,96 USD), Microsoft (+ 1,65 Prozent auf 407,57 USD), Goldman Sachs (+ 1,59 Prozent auf 424,00 USD) und Caterpillar (+ 1,58 Prozent auf 363,25 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walmart (-1,75 Prozent auf 59,09 USD), UnitedHealth (-1,03 Prozent auf 486,18 USD), Boeing (-0,76 Prozent auf 169,18 USD), Dow (-0,44 Prozent auf 56,74 USD) und Intel (-0,38 Prozent auf 34,28 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 994 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,785 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat mit 8,43 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at