Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,25 Prozent auf 41 303,04 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14,340 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,814 Prozent leichter bei 40 862,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 41 198,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 41 045,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 41 322,60 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2,90 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 38 834,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, stand der Dow Jones noch bei 37 775,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, lag der Dow Jones bei 34 951,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 41 322,60 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,57 Prozent auf 35,35 USD), Caterpillar (+ 1,79 Prozent auf 364,21 USD), Travelers (+ 0,84 Prozent auf 222,65 USD), American Express (+ 0,78 Prozent auf 251,91 USD) und Nike (+ 0,77 Prozent auf 73,63 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-0,90 Prozent auf 124,76 USD), Microsoft (-0,66 Prozent auf 440,58 USD), UnitedHealth (-0,65 Prozent auf 569,57 USD), Johnson Johnson (-0,63 Prozent auf 155,60 USD) und JPMorgan Chase (-0,53 Prozent auf 215,72 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 719 506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,294 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at