Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 19 950,71 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,272 Prozent fester bei 19 962,97 Punkten, nach 19 908,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19 911,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 979,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,37 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.05.2024, den Stand von 18 674,19 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.03.2024, einen Stand von 18 240,11 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 15 070,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 20,59 Prozent zu Buche. Bei 19 979,93 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Airbnb (+ 1,40 Prozent auf 149,35 USD), Zscaler (-0,69 Prozent auf 178,18 USD), Palo Alto Networks (-0,70 Prozent auf 314,81 USD), Analog Devices (-1,75 Prozent auf 231,25 USD) und Micron Technology (-2,12 Prozent auf 150,19 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-7,02 Prozent auf 110,65 USD), Micron Technology (-2,12 Prozent auf 150,19 USD), Analog Devices (-1,75 Prozent auf 231,25 USD), Palo Alto Networks (-0,70 Prozent auf 314,81 USD) und Zscaler (-0,69 Prozent auf 178,18 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Micron Technology-Aktie. 1 993 093 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,107 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,01 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at