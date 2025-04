Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,57 Prozent höher bei 18 796,02 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 2,17 Prozent auf 19 095,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 690,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 614,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 115,15 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 14.03.2025, den Wert von 19 704,64 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.01.2025, den Wert von 20 757,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 003,49 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,39 Prozent. Bei 22 222,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 5,13 Prozent auf 54,55 USD), JDcom (+ 4,83 Prozent auf 38,18 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,73 Prozent auf 94,78 USD), Palantir (+ 4,60 Prozent auf 92,62 USD) und Strategy (+ 3,82 Prozent auf 311,45 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Meta Platforms (ex Facebook) (-2,22 Prozent auf 531,48 USD), Marvell Technology (-2,12 Prozent auf 52,26 USD), Broadcom (-1,97 Prozent auf 178,36 USD), Amazon (-1,49 Prozent auf 182,12 USD) und Airbnb (-1,15 Prozent auf 113,22 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 51 530 499 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,607 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Biogen-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at