Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

In New York standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 37 711,02 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10,975 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,379 Prozent tiefer bei 37 552,91 Punkten, nach 37 695,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 37 424,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37 801,90 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 11.12.2023, stand der Dow Jones noch bei 36 404,93 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.10.2023, den Stand von 33 804,87 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 11.01.2023, mit 33 973,01 Punkten bewertet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,74 Prozent auf 271,38 USD), Nike (+ 2,05 Prozent auf 105,90 USD), Travelers (+ 0,92 Prozent auf 194,87 USD), IBM (+ 0,58 Prozent auf 162,16 USD) und 3M (+ 0,57 Prozent auf 108,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Verizon (-3,02 Prozent auf 37,90 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,63 Prozent auf 24,03 USD), Boeing (-2,27 Prozent auf 222,66 USD), Coca-Cola (-0,65 Prozent auf 59,81 USD) und Goldman Sachs (-0,58 Prozent auf 379,75 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 718 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,623 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at