Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Heute wagten sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,64 Prozent fester bei 7 791,79 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,303 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,263 Prozent höher bei 7 762,45 Punkten in den Handel, nach 7 742,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 804,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 743,88 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 3,89 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wurde der CAC 40 mit 7 565,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 530,72 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.09.2023, den Stand von 7 071,79 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,46 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. 466 320 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 308,469 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

