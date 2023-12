Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Zum Handelsende legten Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der CAC 40 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 7 583,43 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,367 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,272 Prozent auf 7 595,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 574,67 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 604,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 552,29 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,266 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wurde der CAC 40 auf 7 246,93 Punkte taxiert. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 20.09.2023, einen Stand von 7 330,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 6 450,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 15,00 Prozent. Bei 7 653,99 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 518,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 52 453 Aktien gehandelt. Mit 370,462 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

