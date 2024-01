Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert am Nachmittag

Der ATX Prime bewegt sich am Montagnachmittag kaum.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent fester bei 1 711,16 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 1 710,86 Punkten in den Handel, nach 1 710,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 708,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 717,83 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 15.12.2023, mit 1 692,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der ATX Prime auf 1 584,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, den Stand von 1 652,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,167 Prozent abwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 731,58 Punkte. Bei 1 693,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,41 Prozent auf 6,49 EUR), FACC (+ 1,37 Prozent auf 5,90 EUR), Andritz (+ 1,21 Prozent auf 54,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,18 Prozent auf 19,68 EUR) und Polytec (+ 1,07 Prozent auf 3,79 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Rosenbauer (-3,59 Prozent auf 29,50 EUR), Semperit (-2,23 Prozent auf 14,92 EUR), UBM Development (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,24 Prozent auf 23,80 EUR) und Frequentis (-1,12 Prozent auf 26,50 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 435 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,158 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,39 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

