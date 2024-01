Freundlicher Handel in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SMI

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch gewann der SMI via SIX letztendlich 0,29 Prozent auf 11 170,26 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,282 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,602 Prozent auf 11 204,85 Punkte an der Kurstafel, nach 11 137,79 Punkten am Vortag.

Bei 11 136,29 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 294,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 10 887,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 763,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 978,64 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 4,43 Prozent auf 88,63 CHF), Roche (+ 3,01 Prozent auf 251,85 CHF), Swisscom (+ 1,94 Prozent auf 515,80 CHF), Nestlé (+ 1,84 Prozent auf 99,30 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,66 Prozent auf 294,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sika (-5,63 Prozent auf 258,30 CHF), Partners Group (-4,82 Prozent auf 1 154,50 CHF), UBS (-4,41 Prozent auf 24,95 CHF), Geberit (-4,01 Prozent auf 517,40 CHF) und Richemont (-3,24 Prozent auf 112,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 9 545 331 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,866 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at