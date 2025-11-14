SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,21 Prozent tiefer bei 17 333,12 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,270 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,773 Prozent schwächer bei 17 409,47 Punkten, nach 17 545,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 268,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 514,06 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,37 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 147,46 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 16 698,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 682,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 11,69 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Richemont (+ 4,09 Prozent auf 168,10 CHF), MCH (+ 2,76 Prozent auf 3,35 CHF), Xlife Sciences (+ 2,65 Prozent auf 17,45 CHF), Adval Tech (+ 2,50 Prozent auf 41,00 CHF) und Villars SA (+ 1,74 Prozent auf 585,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Evolva (-12,93 Prozent auf 0,86 CHF), Sonova (-7,61 Prozent auf 201,60 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,70 Prozent auf 1,50 CHF), Komax (-4,25 Prozent auf 60,90 CHF) und Swiss Re (-4,16 Prozent auf 147,40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 727 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 260,827 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

